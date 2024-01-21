21 января в Архангельской области пройдёт небольшой снег

Согласно прогнозу Северного УГМС, сегодня утром в отдельных районах региона ожидается туманСогласно прогнозу Северного УГМС, сегодня утром в отдельных районах региона ожидается туманСиноптики обещают ветер западной четверти 2-7 метров в секунду.
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