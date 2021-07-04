Донбасс Сегодня

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Сегодня в первой половине дня: частичная забастовка в «Клалите»

Сегодня в первой половине дня: частичная забастовка в «Клалите»

Сегодня с 7:00 до 15:00 в медицинских учреждениях больничной кассы «Клалит» (как больницах, так и поликлиниках) будут бастовать некоторые категории сотрудников.

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