При создании российского спутника впервые применили 3D-печать

По сообщению АО «Решетнёв» (входит в Роскосмос), в составе космического аппарата «Марафон», который производится на предприятии, применяются антенно-фидерные устройства, напечатанные металлом на 3D-принтере.
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