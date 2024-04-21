День труда Подмосковья отметили в Павловском Посаде

В Павловском Посаде отметили День труда. На мероприятии встерлись представители трудовых династий, профессионалы промышленности, образования, здравоохранения, социальной сферы, а также ветераны труда и предприниматели.
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