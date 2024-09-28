WhatsApp добавит фильтры видеозвонков для встроенной камеры мессенджера

Портал WABetaInfo, освещающий функционал WhatsApp, сообщил, что в Android-версии мессенджера появилась возможность использования фильтров видеозвонков при съёмке фото и видео с помощью встроенной камеры приложения.
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