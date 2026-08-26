Страна и люди
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Страна и люди

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ВС РФ ударили по использовавшимся в интересах ВСУ складам в Чернигове

ВС РФ ударили по использовавшимся в интересах ВСУ складам в Чернигове

Крупный пожар возник на территории складских помещений после российского удара по Чернигову. Источник Zvezdanews заявил, что целью стали склады, принадлежащие украинской сети супермаркетов «Дивоцін» и использовавшиеся в интересах ВСУ.

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