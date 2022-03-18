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Председатель СК России поручил расследовать призывы главы украинской пограничной службы убивать родственников российских военнослужащих

Председатель СК России поручил расследовать призывы главы украинской пограничной службы убивать родственников российских военнослужащих

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям главы украинской пограничной службы Сергея Дейнеко.

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