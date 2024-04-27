Что сейчас переживает мать убитого байкера в столичном Люблино – сложно представить. Кроме горя, которое на нее внезапно обрушилось, женщине стали угрожать мигранты из диаспоры, в которой состоит убийца ее сына.
Мигранты Аббасовы подключили все связи. Мать молодого мотоциклиста вынуждена доказывать, что ее сын «не сам упал на нож»
Комментарии
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СТ
Сергей Татаринцев
Наша власть уже обосралась.Коль даже наши адвокаты и судьи,предупреждали мать пацана, мол мы же тебе говорили,что они все связи подключат.У нашей судебной системной власти уже поджилки в ногах трясутся,они уже готовы мать отдать на растерзание этой беспредельной гопоте.Ну кто нибудь, возьмите это дело на контроль ради несчастной матери,почерневшей от горя.Эти твари никого не пожалеют,для них нет слова совесть,порядочность-это убийцы,нелюди в них нет ничего святого.
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1 час.
Владислав Владислав
Выгнать нахрен из России всю азербайджанскую диаспору, оставить только тех, кто твм не состоит.
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1 час.
Андрей Павлов
Интересно, наш всенародноизбранный Гарант собирается гарантировать своим избирателям справедливые действия в схожих ситуациях? Не взирая на наличие у диаспор очень дорогих адвокатов? Пока же подчиненные ему через своих начальников силовики и судейские гарантируют спокойную жизнь только мигрантам.
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41 мин.
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