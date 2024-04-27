Мигранты Аббасовы подключили все связи. Мать молодого мотоциклиста вынуждена доказывать, что ее сын «не сам упал на нож»

СТ

Сергей Татаринцев

Наша власть уже обосралась.Коль даже наши адвокаты и судьи,предупреждали мать пацана, мол мы же тебе говорили,что они все связи подключат.У нашей судебной системной власти уже поджилки в ногах трясутся,они уже готовы мать отдать на растерзание этой беспредельной гопоте.Ну кто нибудь, возьмите это дело на контроль ради несчастной матери,почерневшей от горя.Эти твари никого не пожалеют,для них нет слова совесть,порядочность-это убийцы,нелюди в них нет ничего святого.