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США нанесли новый удар по территории Ирана - Тегеран обещает «ответку

США нанесли новый удар по территории Ирана - Тегеран обещает «ответку» Американские военные вновь атаковали Иран.

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