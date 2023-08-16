«Никакого социализма!»: вице-спикер Госдумы провозгласил исторический путь России

Нина Попова Те, у кого немалые деньги, они все против социализма. Простой трудящийся народ за социализм.

AA Alix Aleksandrova Разворовавшие всё, созданное при социализме по своим личным закромам, естественно будут против такого строя, какой был при СССР! Плохо ли нынче тем, кто был поближе к кормушке и мигом ставшим богатыми, жить в нынешнем времени! "Своя то рубашка ближе к телу!"