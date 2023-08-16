ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

19 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Федорович
    Дожили!Без помощи таджиков не справляемся со своей жизнью.Грош нам цена.Гастарбайтеры пусть и дальше разваливают нашу...Стало известно, з...
  • Лариса Шемисова
    Причём тут пряники то, есть взаимовыгодное сотрудничество, а не как всегда, что им обязаны.А вы что, думаете...
  • Александр Свитайло
    Вот если бы мы жестко наказывали телефонных операторов, которые предоставляют свои номера для таких вот звонков, под ...Колл-центры на сл...

«Никакого социализма!»: вице-спикер Госдумы провозгласил исторический путь России

«Никакого социализма!»: вице-спикер Госдумы провозгласил исторический путь России

Отказавшись сначала от социализма, а теперь и от либерализма, Россия должна вернуться к своим национальным корням.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Попова
Те, у кого немалые деньги, они все против социализма. Простой трудящийся  народ за социализм.
Ответить
17 час.
AA
Alix Aleksandrova
Разворовавшие всё, созданное при социализме по своим личным закромам, естественно будут против такого строя, какой был при СССР! Плохо ли нынче тем, кто был поближе к кормушке и мигом ставшим богатыми, жить в нынешнем времени! &quot;Своя то рубашка ближе к телу!&quot;
Ответить
17 час.
карла карлова
Толстому надо уяснить,что Россия не его личная вотчина,чтобы делать подобные утверждения.Конечно, капитализм, очень удобен бездарным чиновникам и ворам-капиталистам.Для большинства населения России -это социалистическое развитие страны и это самый правильный строй для России.Таких спикеров ,как Толстой, надо гнать из государственных структур.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх