Отказавшись сначала от социализма, а теперь и от либерализма, Россия должна вернуться к своим национальным корням.
«Никакого социализма!»: вице-спикер Госдумы провозгласил исторический путь России
Комментарии
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Нина Попова
Те, у кого немалые деньги, они все против социализма. Простой трудящийся народ за социализм.
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17 час.
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Alix Aleksandrova
Разворовавшие всё, созданное при социализме по своим личным закромам, естественно будут против такого строя, какой был при СССР! Плохо ли нынче тем, кто был поближе к кормушке и мигом ставшим богатыми, жить в нынешнем времени! "Своя то рубашка ближе к телу!"
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17 час.
карла карлова
Толстому надо уяснить,что Россия не его личная вотчина,чтобы делать подобные утверждения.Конечно, капитализм, очень удобен бездарным чиновникам и ворам-капиталистам.Для большинства населения России -это социалистическое развитие страны и это самый правильный строй для России.Таких спикеров ,как Толстой, надо гнать из государственных структур.
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17 час.
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