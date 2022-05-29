Последствия обстрела коксохимического завода в Донецке попали на видео

wikipedia.org/Донецька обласна військова адміністрація/CC BY-SA 4.0 https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Украинские боевики обстреляли здание бывшего коксохимического завода в Кировском районе Донецка.
wikipedia.org/Донецька обласна військова адміністрація/CC BY-SA 4.0 https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Украинские боевики обстреляли здание бывшего коксохимического завода в Кировском районе Донецка.
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