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Царьград

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«Особо высокие риски»: Киев потребовал от ICAO закрыть небо над Россией

«Особо высокие риски»: Киев потребовал от ICAO закрыть небо над Россией

Украина призвала ICAO прекратить полёты гражданских самолётов над Россией.Украинские власти обратились к руководству Международной организации гражданской авиации с требованием полностью прекратить полёты гражданских самолётов над Россией.

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