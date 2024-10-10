Ефимов: с начала года в Москве бизнес получил более 200 помещений на первых этажах

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в начале текущего года городом было реализовано 200 нежилых помещений в новостройках — их получили представители малого и среднего бизнеса.
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