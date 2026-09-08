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Газета «Культура»

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Отцы, ИИ и поворот к Востоку: какие тенденции показала ММКЯ

Отцы, ИИ и поворот к Востоку: какие тенденции показала ММКЯ

39-я Московская международная книжная выставка-ярмарка, проходившая в Гостином дворе, в этом году оказалась чем-то большим, чем локальный отраслевой смотр — пестрящая иностранцами в нарядных национальных костюмах, она напоминала о былинных временах «Олимпиады-80».

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