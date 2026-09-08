Отцы, ИИ и поворот к Востоку: какие тенденции показала ММКЯ

39-я Московская международная книжная выставка-ярмарка, проходившая в Гостином дворе, в этом году оказалась чем-то большим, чем локальный отраслевой смотр — пестрящая иностранцами в нарядных национальных костюмах, она напоминала о былинных временах «Олимпиады-80».