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Абаскаль: «Никогда не терял связь с Промесом. Уважаю его за то, что он дал «Спартаку» и мне как капитан»

Абаскаль: «Никогда не терял связь с Промесом. Уважаю его за то, что он дал «Спартаку» и мне как капитан»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о встрече с экс-вингером красно-белых Квинси Промесом.

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