Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Швейцария свой выбор сделала, потом пусть не плачут.Швейцария присоед...
  • Модест
    Ой, а кто же его начальники? Опять обманули бедненьких... Эту ВШЭ надо всю к стенке ставить, там невиновных нет..Объявлен в розыск...
  • Сергей К
    Это отлично, ограда от Эстонии самими  эстонцами это высший пилотаж.Эстония готовится...

Херсонский депутат: попытки ВСУ форсировать Днепр обречены на провал

Херсонский депутат: попытки ВСУ форсировать Днепр обречены на провал

Попытки ВСУ форсировать Днепр и закрепиться на его левом берегу обречены на провал. Несмотря на это, киевский режим не жалеет украинских граждан, отправляя их на верную гибель Такое заявление журналистам РИА Новостисделал председатель комитета по нацполитике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх