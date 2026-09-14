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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монреаль» продлил контракт с Сен-Луи до 2030 года. Тренер возглавляет команду с 2022-го

« Монреаль » подписал новый долгосрочный контракт с 51-летним главным тренером команды Мартеном Сен-Луи .

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