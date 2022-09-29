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Сотрудники ГААД приняли участие в семинаре «Идентификация и документирование операционных процессов»

Сотрудники ГААД приняли участие в семинаре «Идентификация и документирование операционных процессов»

В период с 27 по 29 сентября сотрудники ГП «Государственная администрация автомобильных дорог» участвует в общем семинаре «Идентификация и документирование операционных процессов», организованном Академией государственного управления «AES SIDE».

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