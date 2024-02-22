Аксенов: в Крыму вводятся дополнительные праздничные дни в 2024 году

В 2024 году в Крыму устанавливаются дополнительные нерабочие праздничные дни, соответствующий указ опубликован на портале правительства Республики Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
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