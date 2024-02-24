Автопроизводство в Европе продолжает чахнуть

Forvia, крупнейший в мире поставщик автомобильных интерьеров и систем контроля выбросов, который сотрудничает с Tesla, VW, Ford, Renault-Nissan-Mitsubishi, Stellantis, GM, BMW, Daimler, Toyota, Hyundai-Kia и BYD, сократит более 10 000 рабочих мест в Европе.