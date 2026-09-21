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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гунько о «Зените»: «Семак многократно приводил клуб к чемпионству, но все имеет срок годности. Не хватает свежести во взглядах и оценках, возможно»

Экс-тренер «Спартака» и других клубов Дмитрий Гунько высказался о положении « Зенита ». «Зенит» идет на 5-м месте в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ , отставая от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.

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