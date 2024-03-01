Erl Schweizer

Закономерности. Крестоносцы Европы пробовали на прочность Россию. Наполеон с объединенной Европой пытался одолеть Россию. Антанта билась насмерть за Крым. Гитлер с сателлитами, которые в ЕС сегодня под каблуком Германии, Урсулы фон дер Ляйен, пытался уничтожить Россию. НАТО сегодня переняло у Гитлера эстафету. Кампания, да и компания одна и та же. Что это значит? Закономерность. Может быть пора заканчивать играть в поддавки? ЕС, международные организации, которые все из главнейших квартируются в странах НАТО, объявляют одни санкции за другими. Какой ответ? По первому зову снова откроем газовый кран, дадим простор в России западным кампаниям. Это адекватность? Почему ни разу не было даже мысли: вы заморозили на столько-то лет активы, объявляли столько-то лет санкции с целью нанесения вреда экономике России, следовательно, равноправие требует ввода Россией аналогичных санкций в отношении стран ЕС на такой же период после отмены санкций ЕС вне зависимости от проблем экономик ЕС. Отношения исключительно равноправные, иного больше не будет, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.