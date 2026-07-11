Кейт Миддлтон, Шарапова, Квитова и Халеп пришли на женский финал «Уимблдона»

Каролина Мухова играет с Линдой Носковой в финале « Уимблдона » (1:2, идет первый сет). На матче присутствуют принцесса Уэльская Кэтрин, Мария Шарапова , Билли Джин Кинг , Мартина Навратилова , Петра Квитова и Симона Халеп .
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