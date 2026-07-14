The Digital Euro: Control & The End Of Financial Privacy Authored by Daniel Lacalle, European Union lawmakers in Strasbourg have now agreed on their position regarding the digital euro, approving it in a vote on the 8th of July 2026.
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