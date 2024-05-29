Я всегда негативно относился к наемничеству и полагал, что это не наш путь, потому что слово Родина как-то не сочетается со словом "наёмник".
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Я всегда негативно относился к наемничеству и полагал, что это не наш путь, потому что слово Родина как-то не сочетается со словом "наёмник".
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