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Молдавия всё-таки получила «зарубежный» газ, но он оказался российским

Молдавия всё-таки получила «зарубежный» газ, но он оказался российским

Российский «Газпром» добился своего и заставил заплатить молдавскую сторону по текущим счетам и долгам, оставив при этом уровень поставок голубого топлива неизменным, без сокращений.

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