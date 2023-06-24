Агент Малкома, Клаудиньо, Мантуана и Кейроса: «Зенит» – это семья, никто не уйдет и не уедет»

«Зенит» – это семья, никто оттуда не уйдет и не уедет», – сказал Гильерме Миранда. Александр Медведев: «Вендел присоединится к «Зениту» в ближайшее время» Семак о Малкоме: «Будут устраивающие «Зенит» предложения по любому игроку – не будем никого держать насильно.
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