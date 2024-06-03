«Следующие пять лет я сделаю всё, чтобы украинцы не плакали» Такими словами 5 лет назад закончил свою инаугурационную речь новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, который вступил в свою должность 20 мая 2019 года.
Шмаркля
Комментарии
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Eduard
А он прав,украинцы не плачут,трупы не плачут!
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32 мин.
Eduard
Сравните что Клоун всея Украины обещал и что делал 5 лет и сразу будит ясно,что он предатель!
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31 мин.
Eduard
Ему надо было вывести ВСУ с Донбасса,все войны нет! Сто сложного? Его подкупили это же ясно!
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30 мин.
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