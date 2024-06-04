Перес о том, что Швентек побеждает 6:0, 6:0 соперниц с фамилиями на «П»: «Вот поэтому я и перестала играть одиночку. Я отказываюсь быть жертвой»

В твиттере заметили, что Швентек четвертый год подряд обыгрывает со счетом 6:0, 6:0 соперницу с фамилией, начинающейся на букву «П»: Рим-2021 – Каролина Плишкова; Кубок Билли Джин Кинг-2022 – Андрея Присэкариу; Рим-2023 – Анастасия Павлюченкова; «Ролан Гаррос»-2024 – Анастасия Потапова.