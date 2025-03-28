В Бангкоке в настоящее время может находиться до 2 тысяч российских туристов

На данный момент нет информации о пострадавших среди российских туристов. В других туристических локациях Таиланда - на Пхукете, в Паттайе и на островах - отдых продолжается в штатном режиме, без каких-либо нарушений, сообщает АТОР.
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