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В Бангкоке в настоящее время может находиться до 2 тысяч российских туристов

В Бангкоке в настоящее время может находиться до 2 тысяч российских туристов

На данный момент нет информации о пострадавших среди российских туристов. В других туристических локациях Таиланда - на Пхукете, в Паттайе и на островах - отдых продолжается в штатном режиме, без каких-либо нарушений, сообщает АТОР.

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