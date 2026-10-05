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Правительство России спишет три миллиарда рублей долга Белгородской области

Правительство России спишет три миллиарда рублей долга Белгородской области

Правительство России спишет порядка трех миллиардов рублей долга Белгородской области. Об этом в ходе оперативного совещания заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

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