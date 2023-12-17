Новогодние пирожки "Морская звезда"

Закусочные пирожки из постного теста с картофельной начинкой и консервированным тунцом ТМ FORTUNA понравятся и тем, кто хочет просто похрустеть, и тем, кто хочет подкрепиться за просмотром праздничных кинофильмов.
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