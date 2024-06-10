ЧУБАЙСА НАЗНАЧИЛИ «ГЛАВНЫМ ПО РОССИИ»:*

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ЗАПАД ОЗВУЧИЛ УСЛОВИЯ ПО УКРАИНЕ НА СХОДКЕ БИЛЬДЕРБЕРГСКОГО КЛУБА30 мая — 2 июня в Мадриде прошла ежегодная закрытая встреча Бильдербергского клуба, завсегдатаями которого стали представители западной политической, финансовой и технократической закулисы.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Чтобы эта тварь сработала бы с евроидиотами,как дрожжи в сортире!
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Юрий Золотарев
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владимир рябченко
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