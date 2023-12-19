Современное искусство: Оборвалась яркая жизнь веселого Пухляша: Как мороженое определило судьбу Дмитрия Красилова, и Почему он был уверен, что долго не проживет

Дмитрий Красилов мечтал о славе и не представлял себе жизни без съёмок. Несмотря на лишний вес, он был очень подвижным и активным, просто не мыслил себя без танцев, съёмок, вечеринок и светских мероприятий.
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