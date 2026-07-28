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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Оклахома» пошла на обмены ради контроля над долгосрочными расходами

Стали известны ключевые причины летних обменов «Оклахомы». По информации Фреда Каца из The Athletic, решения обменять Лугенца Дорта , Аарона Уиггинса и Айзейю Джо этим летом были связаны не столько с желанием избежать ограничений второго налогового порога, сколько с финансовыми соображениями.

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