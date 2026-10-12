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Пятый канал

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Снова бьют по себе: ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций

Снова бьют по себе: ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций

В Евросоюзе сегодня утвердили новый, 22-й пакет санкций против России. В очередной черный список попали больше полутора тысяч компаний, связанных с оборонной сферой.

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