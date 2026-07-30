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Турагент рассказал о новой схеме мошенничества с бронированием отдыха в Турции

Турагент рассказал о новой схеме мошенничества с бронированием отдыха в Турции

Число случаев мошенничества при бронировании отдыха в Турции растёт, при этом злоумышленники всё чаще используют алгоритмы социальных сетей для поиска потенциальных жертв, рассказал турагент в Анталье Доган Гюнеш.

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