Турагент рассказал о новой схеме мошенничества с бронированием отдыха в Турции

Число случаев мошенничества при бронировании отдыха в Турции растёт, при этом злоумышленники всё чаще используют алгоритмы социальных сетей для поиска потенциальных жертв, рассказал турагент в Анталье Доган Гюнеш.
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