Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Как спецназ ГРУ утер нос американским «Морским котикам»: чем закончился единственный поединок спецназа России и США.

Как спецназ ГРУ утер нос американским «Морским котикам»: чем закончился единственный поединок спецназа России и США.

Учения бригады специального назначения ГРУ. Учебный бой | РИА Новости / Игорь Михалев Спор о том, спецподразделение какой страны является лучшим в мире, возникает довольно часто.

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Дмитрий Гурин

У штатовских "спецов" своя тактика: "Пришел, всунул, сделал ноги". У них со времен Вьетнама по пересеченной местности не бегают, тем более без спутниковой навигации, а главное без пары рулонов туалетной бумаги.....