Как спецназ ГРУ утер нос американским «Морским котикам»: чем закончился единственный поединок спецназа России и США.

Учения бригады специального назначения ГРУ. Учебный бой | РИА Новости / Игорь Михалев Спор о том, спецподразделение какой страны является лучшим в мире, возникает довольно часто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как СССР ликвидир...
- Конец эпохи беспл...
- Когда у Европы пр...
У штатовских "спецов" своя тактика: "Пришел, всунул, сделал ноги". У них со времен Вьетнама по пересеченной местности не бегают, тем более без спутниковой навигации, а главное без пары рулонов туалетной бумаги.....
"В конце концов, устав ждать, наш солдат-водитель подсказал, что отсоединена клемма аккумулятора." - ну что можно сказать: как выразился Задорнов "ну тупые американцы"!