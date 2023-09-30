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«Я удалил Роналду в 2009-м и больше не работал на матчах «Реала» в том сезоне. Приходится быть осторожным с решениями». Экс-судья Эстрада Фернандес о давлении на арбитров

«Я удалил Роналду в 2009-м и больше не работал на матчах «Реала» в том сезоне. Приходится быть осторожным с решениями». Экс-судья Эстрада Фернандес о давлении на арбитров

В 2009 году Хавьер Эстрада Фернандес удалил Криштиану Роналду в матче чемпионата Испании «Реал» – «Альмерия» (4:2).

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