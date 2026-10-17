«Барселона» продолжает удивительное победное шествие в чемпионате Испании. В девятом туре команда Ханса-Дитера Флика разгромила на выезде «Бетис» со счётом 5:2, одержав девятую победу подряд со старта национального первенства.
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