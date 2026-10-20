Иногда кажется, что водные прогулки по столице — это обязательно дорогое удовольствие с шампанским, белыми скатертями и ценником, который ощутимо бьёт по кошельку.
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