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В ФРГ перекроют крупную трассу для строительства тоннеля для жаб

В ФРГ перекроют крупную трассу для строительства тоннеля для жаб

В ФРГ на четыре месяца перекроют крупную автомобильную трассу для строительства тоннеля для лягушек. «С 27 июля улица Дорнбергерштрассе в Билефельде будет полностью перекрыта на участке примерно в 700 метров.

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