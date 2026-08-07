В ФРГ перекроют крупную трассу для строительства тоннеля для жаб

В ФРГ на четыре месяца перекроют крупную автомобильную трассу для строительства тоннеля для лягушек. «С 27 июля улица Дорнбергерштрассе в Билефельде будет полностью перекрыта на участке примерно в 700 метров.
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