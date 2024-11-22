️ДВА ВЗРЫВА в районе Новочеркасской ГРЭС. Затем начался пожар. Что произошло, уточняем.
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️ДВА ВЗРЫВА в районе Новочеркасской ГРЭС. Затем начался пожар. Что произошло, уточняем.
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