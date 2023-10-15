Польза бобов эдамаме, и почему их точно стоит попробовать Алёна ЮрьеваЕсли вы мечтаете о сбалансированном и здоровом питании, но не хотите отказывать себе в удовольствии от вкусных угощений, бобы эдамаме — ваш идеальный выбор.