Недетская борьба. Как в Барнауле выбирали самого маленького мистера и мисс города

Мероприятие провело модельное агентство Татьяны Жилиной Конкурс красоты "Маленькие Мисс и Мистер Барнаула 2024" Конкурс красоты "Маленький Мистер Барнаула" и "Маленькая Мисс Барнаула" 2024 года провели в краевой столице.
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