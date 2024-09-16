Светлана Лужецкая провела прием крымских предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая приняла участие в проведении личного приема в рамках «Недели приемов по вопросам правовой поддержки граждан», организованной Штабом общественной поддержки Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Республике Крым.
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