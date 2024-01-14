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Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после пожара на складе Wildberries

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после пожара на складе Wildberries

Пожар начался утром 13 января, его площадь доходила до 70 тыс. кв. м.фото: t.me/sledcom_press--> Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на одном из складов Wildberries, который находится в посёлке Шушары под Санкт-Петербургом.

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