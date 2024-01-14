Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после пожара на складе Wildberries

Пожар начался утром 13 января, его площадь доходила до 70 тыс. кв. м.фото: t.me/sledcom_press--> Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на одном из складов Wildberries, который находится в посёлке Шушары под Санкт-Петербургом.