The Economist: Российская армия готова к решающему удару на Запорожье

«Нам не хватает солдат, снарядов и веры в победу» — жалуются комбриги ВСУ Британское издание The Economist со ссылкой на натовские источники пишет, что российская армия активно готовится к решающему наступлению в Запорожской области.
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