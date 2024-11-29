БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • N N
    Автор, не заводите народ! Большинство подавляющее умеет распоряжаться имеющимися средствами. Не надо свистеть, что пр...Может ли общество...
  • N N
    У каждого - свои погремушки! Мне, например, не интересны даже золотые украшенияМожет ли общество...
  • Владимир Безгрешнов
    они в союзе первыми бучу подняли. студенты. При Геннадии Васильевиче Колбин — первый секретарь ЦК Компартии КазССР с ...Мигрантам Россия ...

The Economist: Российская армия готова к решающему удару на Запорожье

The Economist: Российская армия готова к решающему удару на Запорожье

«Нам не хватает солдат, снарядов и веры в победу» — жалуются комбриги ВСУ Британское издание The Economist со ссылкой на натовские источники пишет, что российская армия активно готовится к решающему наступлению в Запорожской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх