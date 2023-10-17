В камчатских поселках Ключи и Козыревск отменены занятия в школах из-за пепла

По информации, полученной от районной администрации, занятия в двух школах, находящихся в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района, были отменены из-за пеплопада, вызванного извержением вулканов Ключевской и Безымянный.
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