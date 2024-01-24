Ключевой этап строительства путепровода через Кантемировскую улицу завершили на Южной рокаде

Строители завершили монтаж пролетного строения путепровода из железобетонных балок на участке Южной рокады от улицы Каспийской до 1-го Котляровского переулка, общая протяженностью искусственного сооружения составит порядка 65 метров.
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