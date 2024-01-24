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Ключевой этап строительства путепровода через Кантемировскую улицу завершили на Южной рокаде

Ключевой этап строительства путепровода через Кантемировскую улицу завершили на Южной рокаде

Строители завершили монтаж пролетного строения путепровода из железобетонных балок на участке Южной рокады от улицы Каспийской до 1-го Котляровского переулка, общая протяженностью искусственного сооружения составит порядка 65 метров.

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